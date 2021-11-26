Оценена роль британских военных в возможном российско-украинском конфликте

Глава РСМД Кортунов: британские военные в ФРГ не изменят баланс силы между РФ и Украиной

Несколько сотен военнослужащих Великобритании, размещенных в Германии, едва ли смогут как-то изменить баланс сил между РФ и Украиной. Так роль британских военных в возможном российско-украинском конфликте в беседе с «Лентой.ру» оценил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

По его словам, решение Лондона о переброске военных в ФРГ на случай войны между Россией и Украиной следует рассматривать скорее как политическое и символическое: таким образом британские власти демонстрируют Киеву свою поддержку. «В военном смысле, наверное, не следует переоценивать значение этого решения», — отметил глава РСМД.

Кроме того, такой шаг вписывается в стратегию «глобальной Британии», предполагающей повышение геополитической активности страны в ключевых для нее регионах мира. «Поскольку Европа, безусловно, относится к таким регионам, то вполне объяснимы попытки Британии активизировать свою роль в украинском конфликте», — объяснил Кортунов.

Ранее британский генерал-лейтенант Ральф Вуддисс заявил, что Лондон создаст новые военные базы в ФРГ, Кении и Омане. Он уточнил, что переброска части войск и сотен единиц военной техники в Германию будет осуществляться в рамках преобразований в армии на случай войны с Россией. По информации газеты The Times, новые подразделения будут включать танки Challenger 3, бронетранспортеры Boxer, технику для обезвреживания мин, беспилотники и артиллерию.