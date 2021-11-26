Австралия оказалась под угрозой дефолта из-за спасения планеты

Госдолг Австралии может стремительно вырасти из-за неспособности страны отреагировать на глобальное потепление. О климатических рисках для экономики сообщает Bloomberg.

Согласно официальным данным, госдолг страны вырастет на 100 базисных пунктов без стратегии по достижению углеродной нейтральности. Если бы Австралия была единственной страной без такого плана, дополнительные расходы увеличились бы на 300 базисных пунктов. Инвесторы начинают усиливать давление и стремятся вкладываться в экологически чистые проекты, а Австралия считается отстающей в деле спасения планеты из-за своей зависимости от угля. Таким образом, экономика страны оказалась под угрозой из-за роста стоимости займов. Центральный банк Швеции, например, уже сбросил облигации двух австралийских штатов.

Соучредитель Climate Bonds Initiative Шон Кидни отметил, что впервые видит в печати подобные данные от официального правительства крупного государства. «Это признание того, что происходит в мире, — инвесторы все больше осознают климатический риск, и если страны не отреагируют, стоимость по их займам вырастет», — сказал эксперт. Согласно исследованию FTSE Russell, Австралия объявит дефолт по своему суверенному долгу к 2050 году, если климатические риски для экономики страны продолжат расти.

Прогнозы правительства Австралии основаны на рыночных ценах на «зеленые» облигации, которые используются для финансирования проектов по борьбе с изменением климата. В докладе отмечается, что такие бумаги снижают затраты по займам для государств, и эта динамика со временем приведет к увеличению госдолга стран, отстающих в борьбе с изменением климата. По всему миру все больше стран берут на себя обязательства по сокращению нулевых выбросов. План Австралии подразумевает сокращение вредных выбросов к 2050 году всего на треть. По оценкам экспертов, такая стратегия сделает последствия климатической катастрофы неминуемыми.