В Дагестане запустят экскурсии на электричках в Дербент

В Дагестане начнут проводить экскурсии на электричках из Махачкалы в Дербент

В Дагестане с 28 ноября запустят экскурсионные туры на электричках из Махачкалы в Дербент. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такие поездки планируется организовывать по воскресеньям.

«С 28 ноября жители и гости Махачкалы смогут отправиться в новый железнодорожный тур "Дербент — город тысячи легенд". Из столицы Дагестана к месту проведения экскурсий их доставят пригородные поезда» — рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, которая разработала тур совместном с туркомпанией.

По время тура путешественники могут осмотреть цитадель Нарын-Кала и домик Петра I, а также посетить этнодом «Дербент», где гостям предложат блюда национальной кухни.

Стоимость тура составляет 1400 рублей, включает проезд на поезде.