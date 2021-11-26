Гинцбург оценил эффективность совместного применения вакцин от COVID-19 и гриппа

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, совместное использование препаратов повышает их эффективность. «Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител», — подчеркнул глава центра.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов оценил влияние прививки от гриппа на антитела к COVID-19 у переболевших людей. Он сообщил, что вакцинация от гриппа никак не отразится на количестве антител. «Такой взаимосвязи нет. Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», — объяснил Коновалов.

