Афганскую «Мону Лизу» увезли из Афганистана в Италию

Жительницу Афганистана по имени Шарбат Гула, известную благодаря фотографии на обложке журнала National Geographic, эвакуировали в Италию из-за неблагоприятной ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского правительства.

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«Вслед за обращениями, поступающими от ряда представителей гражданского общества и неправительственных организаций, председатель правительства Италии организовал ее перевозку в Рим», — говорится в пресс-релизе. Это прошло в рамках программы по эвакуации афганских граждан и плана правительства Италии по их приему и интеграции.

Афганка Шарбат Гула стала знаменита как местная «Мона Лиза» после того, как в 1985 году ее снимок, сделанный фотографом Стивом Маккарри в лагере беженцев, попал на обложку журнала National Geographic. Имя девочки долго не было известно, ее называли афганской Моной Лизой.

В 2002 году National Geographic отыскал героиню своей обложки в Афганистане, тогда же и смог официально установить ее личность. Маккарри также встретился с Шарбат Гулой и узнал в ней «афганскую Мону Лизу».