«Игру в кальмара» с призом в 456 тысяч долларов воссоздали в Южной Корее

Блогер организовал «Игру в кальмара» без убийств и с призом в 456 тысяч долларов

В Южной Корее видеоблогер MrBeast по имени Джеймс Дональдсон организовал альтернативную версию хита Netflix «Игра в кальмара» без убийств и насилия. Видео об этом он разместил на YouTube.

Дональдсон, как и в сериале, пригласил 456 случайных добровольцев пройти испытания, аналогичные тем, что предлагались героям шоу, и сразиться за приз в размере 456 тысяч долларов. «Игры», которые воссоздал блогер, были максимально безопасными — например, в заключительном испытании нужно было бегать под музыку вокруг стула и успеть занять место, когда она остановится.

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Ролик набрал почти 50 миллионов просмотров и больше пяти миллиона лайков за несколько часов. По данным The National News, блогер потратил на организацию три с половиной миллиона долларов: два ушло на декорации и их монтаж, а полтора — на призы.

Ранее жителя КНДР приговорили к расстрелу после того, как он контрабандой завез на территорию республики южнокорейский сериал «Игра в кальмара», возглавивший международный топ стриминговой платформы Netflix.

«Игра в кальмара» возглавила топ сервиса Netflix в 90 странах. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание.