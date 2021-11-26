Гордон обвинил Зеленского в непорядочности

Украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в непорядочности. Об этом он заявил в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24».

Гордон назвал пресс-марафон, приуроченный к «экватору» президентского срока Зеленского, театром одного актера. Он отметил, что украинский лидер ему больше неинтересен. «Сегодня на сцене был очень посредственный актер, который врал, постоянно врал, и это было видно невооруженным глазом, который был агрессивен, который вступал в перепалку с журналистами, чем просто умалял себя <...> Несколько раз он повторял "я президент", "я президент". Мне кажется, он сам еще в это не верит, он хочет себя в этом убедить», — подчеркнул Гордон.

По словам журналиста, Зеленский обещал оставить пост президента после первого срока. «Но порядочные люди выполняют обещания. Какие могут быть разговоры сегодня о втором сроке Владимира Зеленского, если он пообещал, он идет на один срок?!» — заявил он.

Гордон добавил, что расценивает пресс-марафон как глубокую личную трагедию. «Он [Зеленский] был любимцем всей страны. Сегодня от него идет отрицательная энергия. Эта должность его разложила», — сказал он.

Ранее Гордон заявил, что нынешний президент Украины после всей лжи и невыполненных обещаний «для него умер». По его словам, за два года у власти Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, особенно это касается борьбы с коррупцией. Также украинский лидер посягнул на свободу слова, что противоречит духу независимой Украины, добавил Гордон. Что касается войны Зеленского с олигархами, отметил он, то здесь речь идет о борьбе именно с влиятельными СМИ, которыми владеют самые богатые люди страны.

