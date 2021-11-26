Обвиняемый в пытках политзаключенных арабский генерал возглавил Интерпол

Генерал из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер аль-Раиси назначен новым президентом Интерпола несмотря на то, что его обвиняют в причастности к пыткам политзаключенных, сообщает BBC News.

Аль-Раиси избрали на 89-й сессии генеральной ассамблеи организации в Стамбуле. Жалобы, поданные против него гражданами Великорбитании, Франции и Турции, которые ранее содержались в заключении в ОАЭ, в том числе, по обвинениям в шпионаже, были проигнорированы.

Правозащитные организации несколько месяцев вели кампанию, пытаясь не допустить, чтобы арабский генерал возглавил Интерпол. В начале ноября в Европарламенте заявили, что это избрание ударит по репутации организации. BBC News отмечает, что аль-Раиси получил назначение после значительных финансовых вливаний в структуру Интерпола со стороны ОАЭ.

Аль-Раиси начал карьеру полицейского в 1980 году. В 2015 он стал главным инспектором министерства внутренних дел ОАЭ. Тогда же он вошел в исполком Интерпола.

Ранее вице-президент Интерпола в России, генерал-майор полиции Александр Прокопчук решил уйти в отставку по собственному желанию. Он подал рапорт в связи с достижением предельного возраста. 18 ноября ему исполнилось 60 лет.