Глава российского бюро Интерпола подал в отставку

Начальник НЦБ Интерпола МВД России Прокопчук уйдет с поста по собственному желанию

Вице-президент Интерпола — начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук решил уйти в отставку по собственному желанию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Он подал рапорт в связи с достижением предельного возраста. 18 ноября ему исполнится 60 лет, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Прокопчук был назначен на пост главы НЦБ указом президента России 14 июня 2011 года. В 2016 году он стал вице-президентом Интерпола.

Прокопчук закончил Киевский госуниверситет и Всероссийскую налоговую академию. В органах внутренних дел он начал служить в 2003 году.