Полиция и Интерпол поймали разбойника из Венгрии в Новой Москве

Полицейские в Москве поймали гражданина Венгрии, который находился в международном розыске

В Новой Москве сотрудники полиции и Интерпола поймали 28-летнего гражданина Венгрии, который находился в международном розыске за разбой, совершенный на родине. Об этом в четверг, 30 сентября, со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, у задержанного была московская регистрация, но проживал он по другому адресу — в поселении Сосенское в Новой Москве. После задержания гражданина Венгрии полицейские оформили его передачу Интерполу.

Ранее сообщалось, что российские полицейские задержали мошенника из Китая, обманувшего корейскую фирму. Подозреваемый был в розыске и как только приобрел билеты в Москву, находясь во Владивостоке, был немедленно задержан сотрудниками МВД.