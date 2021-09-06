Нарушивший границы Южной Осетии американец был экстрадирован в Грузию

КГБ Южной Осетии экстрадировало в Грузию американца, который был задержан за незаконное пересечение государственной границы республики. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

По данным южноосетинских силовиков, 23-летний гражданин США Джексон Пол Крамер был задержан 26 августа в Селе Верхний Ерман неподалеку от грузинской границы. В ходе допроса Крамер рассказал, что прибыл в Грузию 14 августа с целью пройти пешеходный маршрут, проложенный вдоль всего Главного Кавказского хребта, начиная от границы с Азербайджаном, заканчивая побережьем Абхазии, через территорию Южной Осетии.

В ходе следствия выяснилось, что Крамер оформил соответствующие туристические документы, поскольку «не смог через официальные американские и грузинские СМИ, а также различные туристические материалы получить исчерпывающую информацию относительно <...> современного международного статуса Республики Южная Осетия».

В пресс-службе пояснили, что американец был привлечен к административной ответственности по статье 14 закона «О государственной границе», выдворен из республики и передан грузинским властям.

Эту информацию подтвердили и в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии. Представители ведомства сообщили, что с момента задержания Крамера была активирована горячая линия при посредничестве миссии наблюдателей Евросоюза, и ежедневно велись «интенсивные консультации».

Грузинская сторона также подтвердила, что американец находился в стране с туристической целью.

В июле преступную группировку российских туристов задержали на Бали. Полиция Индонезии арестовала злоумышленника, который представлялся сотрудником международной организации Интерпол и вымогал деньги у бизнесменов. По данным полиции, россиянин обманом получил имущество хозяина сервиса проката автомобилей — 400 миллионов индонезийских рупий (около двух миллионов рублей) и 21 мотоцикл Yamaha.