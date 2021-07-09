Турист помахал флагом ради привлечения внимания окружающих и сел в тюрьму

Турист помахал американским флагом на фоне гейзера ради привлечения внимания окружающих людей и сел в тюрьму за свою выходку. Об этом сообщает Mahoning Matters.

Инцидент произошел 7 июля 2020 года, однако история завершилась только сейчас. По словам представителя национального парка Йеллостоун в штате Вайоминг (США), 37-летний турист из штата Мэн проехал всю страну, чтобы совершить опасную и нелегальную выходку.

Мужчина пробрался на огороженную от посетителей парка термальную территорию гейзера «Старый Служака» — там он надел енотовую шапку и размахивал американским флагом, таким образом привлекая внимание окружающих людей. Американец был задержан — он должен был присутствовать на судебном заседании 23 июля, однако не пришел на него. На арест хулигана был выдан ордер.

Туриста задержали спустя год в его родном штате — позже его доставили в Центр правосудия Йеллоустоуна. Мужчина признал себя виновным в посягательстве на уникальный природный объект — он должен отсидеть в тюрьме 15 дней. Также ему был выписан штраф в размере 200 долларов (около 15 тысяч рублей) и вынесен запрет на посещение национального парка.

Гейзер «Старый Служака» — один из самых знаменитых гейзеров в мире, который находится в Йеллоустонском национальном парке. Он извергается каждые 35—120 минут и считается одним из самых часто фотографируемых чудес природы. Наблюдать за ним разрешается строго со специальных настилов и троп, так как земля в гидротермальных зонах хрупкая и тонкая.

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