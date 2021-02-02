Загадочное проникновение россиянина на взлетную полосу в Сочи озадачило полицию

Россиянин проник на взлетно-посадочную полосу аэропорта Сочи загадочным образом и озадачил полицию. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что молодой человек 1997 года рождения с неизвестной целью пробрался на территорию воздушной гавани и позже был задержан сотрудниками наземной службы.

Как видно на ролике, опубликованном в сети, нарушитель сидит на траве, в то время как к нему подъезжают служебные машины и подбегают представители аэропорта.

В результате россиянина передали правоохранительным органам, однако его мотивы по-прежнему остаются загадкой. Полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего.

В январе водитель автомобиля случайно «свернул не туда» и выехал на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Бангкока в Таиланде, навстречу только что севшему самолету. Медицинское освидетельствование показало, что Пратипат Масакуль находился под воздействием наркотиков, которые позднее обнаружили в капоте машины.