Водитель выехал навстречу только что севшему Boeing и попал на видео

Водитель автомобиля случайно «свернул не туда» и выехал на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Бангкока навстречу только что севшему самолету. Произошедшее попало на видео, ролик и подробности инцидента публикует газета Daily Mail.

На кадрах видно, как машина движется неподалеку от Boeing 777, который недавно приземлился. Затем нарушитель в сопровождении полицейских машин покидает аэродром и съезжает в сторону здания авиагавани. Автор ролика за кадром сетует на то, что охрана и наземные службы недобросовестно выполняют свою работу и не следят за безопасностью.

Представители правоохранительных органов Таиланда задержали автомобилиста Пратипата Масакуля (Prathipat Masakul). Он сообщил, что был пьян и «случайно свернул не на ту полосу».

Медицинское освидетельствование также показало, что Масакуль находился под воздействием наркотиков, которые позднее обнаружили в капоте машины. Полиция подозревает тайца в проникновении в зону ограниченного доступа аэропорта, незаконном хранении и употреблении запрещенных веществ и вождении автомобиля в состоянии опьянения.

8 мая прошлого года сообщалось, что пилот американской авиакомпании Southwest Airlines cбил человека, будучи за штурвалом самолета Boeing 737. По словам командира воздушного судна, при посадке в аэропорту он заметил постороннего человека на ВПП, а позже сотрудник наземной службы нашел там тело.