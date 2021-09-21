Российские полицейские задержали обманувшего корейскую фирму мошенника из Китая

Во Владивостоке полиция задержала находившегося в международном розыске гражданина Китая. Об этом во вторник, 21 сентября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, в мае 2017 года занимавший пост в торговой организации китаец вместе с подельником обманул управляющего директора крупной международной компании из Южной Кореи на 450 тысяч долларов (почти 33 миллиона рублей по нынешнему курсу) на сделке по поставке морепродуктов. После этого мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола.

Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, подозреваемый приобрел билеты в Москву, находясь во Владивостоке, после чего был немедленно задержан сотрудниками МВД. Решается вопрос о его экстрадиции в Республику Корея.