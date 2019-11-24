Сдавшего китайские секреты мужчину объявили мошенником

Китай считает «так называемого китайского шпиона», который запросил убежище в Австралии, обычным мошенником. Об этом заявили в полиции Шанхая, сообщает The Sydney Morning Herald.

В правоохранительных органах указали, что Ван Лицян — 26-летний уроженец уезда Гуанцзе в провинции Фуцзянь — судим и скрывается из-за дела о мошенничестве. По данным полиции, впервые его признали виновным в октябре 2016 года. Тогда он обманул отца двоих детей, однако сам сдался полиции и вернул деньги. Поскольку это было первое правонарушение, он получил 1,5 года условно.

В полиции добавили, что 19 апреля 2019-го против молодого человека началось новое расследование, незадолго до которого он сбежал в Гонконг. Дело связано с обманом человека и несуществующим в реальности бизнесом по импорту автомобилей. Ущерб оценивается в 650 тысяч долларов. В Китае также указали, что у Лицяна обнаружили поддельные удостоверения личности.

Сам Ван Лицян отвергает обвинения китайской стороны. По его словам, он был готов к тому, что власти попытаются его дискредитировать.

Ван Уилльям Лицян в октябре передал австралийскому агентству, занимающемуся контрразведкой, данные о том, как Пекин проводит свои операции в Гонконге, Тайване и Австралии. Мужчина утверждает, что лично принимал участие в нескольких из них, в том числе помогал пропекинским кандидатам победить на выборах в Тайване в 2018 году.

Он также раскрыл личности старших офицеров китайской разведки в Гонконге и рассказал о ее устройстве. Кроме того, мужчина сообщил неизвестные ранее данные о похищении Пекином пяти продавцов книг из Гонконга.

В настоящее время Ван Лицян находится в Сиднее по туристической визе. В Австралии призывают расследовать его заявления и дать ему убежище.

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