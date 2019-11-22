Сербия раскрыла будущее отношений с Россией после шпионского скандала

Президент Сербии Александр Вучич надеется сохранить хорошие отношения с Россией на фоне шпионского скандала с участием сотрудника ГРУ. Об этом сообщает газета Spiegel.

«Мы хотели бы добрых и доверительных отношений. (...) Сербия готова к добрым отношениям, и мы надеемся, что Россия тоже», — сказал лидер Сербии. Он также подчеркнул, что не было альтернативы, кроме как опубликовать информацию о деле со шпионом, поскольку Сербия должна защищать себя. При этом Вучич отверг информацию о том, что задумывается о возможности отменить предстоящий визит в Россию 4 декабря.

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Сербский лидер также отметил, что стратегической целью его страны является путь в сторону Европейского союза, одновременно поддерживая хорошие отношения с Россией и Китаем. Президент напомнил о действующем договоре о свободной торговле с Евразийским союзом, который станет бессмысленным в случае вступления в ЕС.

17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом. На кадрах запечатлена передача пакета на парковке в Белграде. Сообщается, что в нем находились деньги.

По данным сербских СМИ, видеозапись смогли опубликовать в сети лишь с 50-го раза. Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило подлинность видеозаписи. Позже газета «Вечерне новости» сообщила, что незнакомец, попавший на видео во время встречи с российским офицером, скорее всего, не имеет отношения к госслужбам Сербии.

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