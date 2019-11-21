Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки

В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом. На кадрах видно, как мужчины обмениваются пакетом на парковке в Белграде. Сообщается, что в нем находились деньги. Видео было опубликовано на YouTube 17 ноября.
Другие сцены показывают еще несколько встреч мужчин, в том числе совместный поход в паб и передачу сумки и конверта. В конце сербский офицер сидит в машине и подсчитывает деньги, которые он достал из конверта.
При этом сербские СМИ утверждают, что ролику уже несколько лет, однако его смогли опубликовать только с 50-го раза. Сербский телерадиоканал RTS полагает, что российские спецслужбы пресекали все попытки публикации.
Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило подлинность видеозаписи. Утверждается, что там запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту. Предполагается, что к распространению записи причастны американские спецслужбы.
Ранее президент Сербии Александр Вучич поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность информации о шпионе.