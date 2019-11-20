В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

Президент Сербии Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны представителем военного атташата России. Об этом премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила газете Blic.

Глава государства поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность информации. «У нас нет всех данных, но если окажется, что это правда, тогда это будет серьезный вопрос и проблема для нас», — подчеркнула Брнабич.

Речь идет о видео, опубликованном в YouTube 17 ноября. На распространенных кадрах зафиксирована встреча двух мужчин на парковке в Белграде. Предположительно, один из них — сербский офицер, другой — подполковник российской армии Георгий Клебан. В ходе встречи россиянин передает пакет с деньгами сербу, после чего тот уходит к машине.

Другие сцены показывают еще несколько встреч мужчин, в том числе совместный поход в паб и передачу сумки и конверта. В финальных кадрах сербский офицер сидит в машине и подсчитывает деньги, которые он достал из конверта.

По данным Blic, Клебан работал в российском посольстве в Белграде, однако был уволен в июне этого года.

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