Назван виновник «предательства» Россией сербов

Россия «изменила» Сербии в 1990-е годы из-за проамериканской политики бывшего министра иностранных дел Андрея Козырева. Об этом рассказала сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну.

Историк отметила, что российский МИД в начале 1990-х годов считал, что в конфликте на Балканах ни в коем случае нельзя поддерживать одну из сторон. Гуськова напомнила, что 30 мая 1992 года Россия подписала в Совете безопасности документ о введении санкций против Сербии и Черногории. После этого сербские крестьяне собрались около российского посольства и заявили: «Если вы это сделали из-за денег, вы бы нам сказали — мы бы вам помогли».

Гуськова считает, что ситуация сложилась таким образом, что при Козыреве в 1990-1996 годах Москва стремилась «хорошо служить американцам и Западу». Эксперт подчеркнула, что к 1999 году на балканские страны были наложены международные санкции воздушного пространства и железнодорожного транспорта, в введении которых принимала участие и Россия.

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Ранее в сентябре Гуськова рассказала, что бывший президент США Билл Клинтон уговаривал первого президента России Бориса Ельцина поддержать бомбежки Югославии авиацией НАТО.

За время югославской войны 1991-1995 годов погибли около 20 тысяч человек.

Елена Гуськова — руководитель центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук, эксперт Российского совета по международным делам. В 1994 году работала в штабе миротворцев ООН в Загребе.

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