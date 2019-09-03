Стало известно о попытках Клинтона «сломать» Ельцина во время войны в Югославии

Бывший президент США Билл Клинтон уговаривал первого президента России Бориса Ельцина поддержать бомбежки Югославии авиацией НАТО. Об этом рассказала сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну.

По словам Гуськовой, после того, как Ельцин на словах пригрозил отправкой ракет в сторону Европы в случае, если НАТО не прекратит свою агрессию против Югославии, в Германии открыли все бомбоубежища, завозя туда «воду и сухари». «Другое дело, что мы были очень бедны. У нас даже бензина на то, чтобы самолеты взлетели в воздух в октябре 98-го года, не было», — отметила историк. Она добавила, что Россия тогда очень зависела от траншей Международного валютного фонда.

Гуськова напомнила, что в поддержку Югославии массово выступили россияне на уличных митингах, включая высших руководителей регионов. Такое поведение сделало невозможной поддержку НАТО российским руководством. При этом Государственный секретарь США Мадлен Олбрайт и президент Клинтон постоянно звонили в Россию с требованием поддержать их действия, напоминая о плохом экономическом положении Москвы. Оганесян выразил мнение, что таким образом они «сломали» Ельцина.

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С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия (СРЮ), подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косово.

Елена Гуськова — руководитель центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук, эксперт Российского совета по международным делам. В 1994 году работала в штабе миротворцев ООН в Загребе.

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