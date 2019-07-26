Российские танки не пропустили в Сербию

Власти Румынии заблокировали поставку Сербии российских танков и БТР. Об этом сообщил румынский канал Digi24.

По данным канала, на реке Дунай остановили транспорт, на котором находились танки Т-72Б3 и бронемашины БДРМ-2, предназначенные для сербских вооруженных сил. Технику арестовали и конфисковали. Пока неясно, какое именно нарушение выявлено при ее транспортировке.

По данным ТАСС, это может быть связано с нормами транспортировки, согласно которым доставку по Дунаю может организовывать только местная компания — а ни одна из таковых не взялась выполнять заказ из-за антироссийских санкций Евросоюза.

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В Белграде считают этот инцидент нарушением норм международного судоходства со стороны Румынии. По одной из версий, распоряжение заблокировать поставку могло поступить напрямую от НАТО.

Румынское медиа сообщило, что 30 танков и столько же бронемашин российское государство поставляет в Сербию на безвозмездной основе. Также телеканал напомнил, что в 2016 году Россия на тех же условиях передала Сербии шесть многоцелевых истребителей МиГ-29.

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