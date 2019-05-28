Сербские военные направились в Рашку

Армия Сербии направила к границе с непризнанным Косово колонну военных автомобилей. Об этом сообщает сербская радиостанция B92.

По ее данным, колонна с вооружением и солдатами покинула территорию казарм в сербском городе Кралево и направилась в сторону населенного пункта Рашка на юге страны. Кроме того, в сторону зоны безопасности на административной границе с Косово также вылетел МиГ-29 ВВС Сербии. Перед началом операции в казарму в Кралево прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин, отмечает B92.

Ранее 28 мая косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов по подозрению в причастности к организованной преступности. После этого начались столкновения сербского населения с полицией непризнанной республики. Люди вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон.

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После этого президент Сербии Александр Вучич приказал привести все подразделения вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич уведомил представителей Евросоюза о том, что сербские власти будут готовы жестко реагировать, если Приштина продолжит действовать в том же ключе.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. Республику признали Франция, Великобритания, Италия, США, Канада. При этом Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств считают Косово частью Сербии. По сербской конституции, территория Косово входит в страну как Автономный край Косово и Метохия. При этом фактически Белград не контролирует регион.

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