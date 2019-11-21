В Австрии поймали организаторов скандала с вице-канцлером и «россиянкой»

Правоохранительные органы Австрии задержали троих подозреваемых, связанных с видео, на котором австрийский политик Хайнц-Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха». Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По данным, полученным от силовиков, аресты и обыски прошли в Зальцбурге и Вене. В результате были задержаны 39-летний гражданин Австрии с боснийскими корнями и 52-летний уроженец Сербии. Полицейские считают, что именно они наняли девушку, которая исполняла роль россиянки на скандальном видео, а затем требовали от Штрахе 400 тысяч евро.

Также сообщается, что подозреваемые связаны с частным детективом с Ибицы, который играл ключевую роль в скандале с видео. Один из задержанных мужчин руководит консалтинговой фирмой, задержанная женщина — его ассистентка и бывшая подруга упомянутого детектива.

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28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем. За день до этого нижняя палата парламента вынесла вотум недоверия Курцу и его правительству.

Причиной для этого стал политический скандал, который разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе.

На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются на Ибице с якобы племянницей российского олигарха. Предполагалось, что она должна была выкупить долю в СМИ и использовать этот актив, чтобы помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что все происходящее на видео — спланированное политическое убийство.

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