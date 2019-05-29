Россия потребовала от немецких СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Немецким журналистам, опубликовавшим кадры, где австрийский политик Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха» стоит объясниться за раскрутку заведомо неверной информации. Такое заявление сделала у себя в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Учитывая, что информация о вовлечённости России была преподана немецкими изданиями если не как факт, то совершенно недвусмысленно, (...) мы проведём дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенной германскими СМИ информационной операции», — говорится в посте Захаровой.

Она также отметила, что из-за новой информации теряют смысл обсуждения того, стоило ли публиковать материал, и напомнила о «ярой борьбе» немецких журналистов с фейками и вмешательством в выборы.

Захарова завершила свой пост вопросом: «Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу?»

28 мая стало известно, что роль «племянницы русского олигарха» исполняла студентка из Боснии. Неизвестные организаторы платили ей за это 7 тысяч евро (примерно 506 тысяч рублей) в сутки, а всего на операцию по добыче компромата на вице-канцлера Австрии они потратили около 400 тысяч евро (около 29 миллионов рублей).

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Затем авторы видео предлагали политикам и бизнесменам купить его за 1,5 миллиона евро (108 миллионов рублей), но в итоге его удалось продать за 600 тысяч евро (43 миллиона рублей) немецкой фирме, которая передала ее для публикации газете Spiegel.

28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем. За день до этого нижняя палата парламента вынесла вотум недоверия Курцу и его правительству.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что все происходящее на видео — спланированное политическое убийство.

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