Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками

«Племянницей российского олигарха», с которой вел переговоры австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, оказалась студентка из Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку. Для встречи с австрийским вице-канцлером организаторы сняли виллу на Ибице, которая уже использовалась ранее для проведения тайных операций. Организаторы также наняли актрису — русскоговорящую студентку аграрного университета из Боснии, которую «подбирали, исходя из вкусов Штрахе». Австрийские спецслужбы знали о существовании видеозаписи, но не смогли получить ее раньше публикации в СМИ. Сейчас следствие пытается установить заказчиков.

Сообщается, что девушке платили 7 тысяч евро в сутки (примерно 506 тысяч рублей), а проведение операции стоило ее организаторам 400 тысяч евро (около 29 миллионов рублей).

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Заснявшие компромат люди предлагали затем некоторым бизнесменам и политикам купить видеозапись за 1,5 миллиона евро (108 миллионов рублей), но в итоге ее удалось продать за 600 тысяч евро (43 миллиона рублей) немецкой фирме, которая передала ее для публикации Der Spiegel.

28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем. За день до этого нижняя палата парламента вынесла вотум недоверия Курцу и его правительству.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.

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