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Сотрудника аппарата Курца заподозрили в уничтожении улик

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Себастьян Курц

Бывший сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца мог уничтожить улики, связанные со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает издание Falter.

Согласно информации издания, сотрудник уничтожил пять жестких дисков вскоре после скандала с вице-канцлером. По словам директора фирмы Reisswolf Зигфрида Шмедлера, куда обратился мужчина, он «просил сотрудников пропустить диски через шредер три раза» и хотел убедиться в уничтожении всех данных.

Отмечается, что ранее стало известно об уничтожении одного жесткого диска. Сам Курц назвал это обычной процедурой при смене правительства. Как сообщает «Интерфакс», прокуратура Австрии проверяет возможность уничтожения вместе с дисками улик, связанных со скандалом вокруг Штрахе.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.

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