Сотрудника аппарата Курца заподозрили в уничтожении улик

Бывший сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца мог уничтожить улики, связанные со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает издание Falter.

Согласно информации издания, сотрудник уничтожил пять жестких дисков вскоре после скандала с вице-канцлером. По словам директора фирмы Reisswolf Зигфрида Шмедлера, куда обратился мужчина, он «просил сотрудников пропустить диски через шредер три раза» и хотел убедиться в уничтожении всех данных.

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Отмечается, что ранее стало известно об уничтожении одного жесткого диска. Сам Курц назвал это обычной процедурой при смене правительства. Как сообщает «Интерфакс», прокуратура Австрии проверяет возможность уничтожения вместе с дисками улик, связанных со скандалом вокруг Штрахе.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.

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