Раскрыты подробности о личности встретившегося с российским шпионом серба

Незнакомец, попавший на видео во время встречи с российским офицером в Белграде, скорее всего, не является высокопоставленным офицером и не имеет отношения к государственным службам Сербии. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает газета «Вечерне новости» со ссылкой на источник в спецслужбах.

По словам собеседника издания, вероятнее всего, агент, с которым встречался россиянин, является предпринимателем, предоставлявшим информацию делового характера за деньги.

В свою очередь, источник отметил, что появление видео является «попыткой подорвать российско-сербские отношения со стороны Запада». По мнению собеседника газеты, организаторы подобной провокации рассчитывали, что шпионский скандал станет подтверждением того, что Россия якобы пытается напрямую влиять на политическую ситуацию в балканских странах.

17 ноября на YouTube появилось видео, на котором запечатлена встреча двух мужчин на парковке в Белграде. Утверждалось, что один из них — подполковник российской армии Георгий Клебан, а второй — сербский офицер. В ходе встречи россиянин передал сербскому агенту пакет с деньгами, после чего тот ушел к машине.

Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило подлинность видеозаписи. Предполагается, что к распространению записи причастны американские спецслужбы. По данным сербских СМИ, ролику уже несколько лет, однако его смогли опубликовать только с 50-го раза из-за противодействия российских спецслужб.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность информации о шпионе.

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