Бывший глава компании-разработчика Sukhoi SuperJet 100 объявлен в розыск

Экс-президент компании-разработчика российского самолета Sukhoi SuperJet 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александр Рубцов объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, в ближайшее время к его поиску могут подключиться полицейские других стран-участниц Интерпола.

Обвиняемый в крупных злоупотреблениях полномочиями бизнесмен был арестован заочно два месяца назад. Как считает следствие, одновременно являясь главой лизинговой компании АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), Рубцов на протяжении семи с половиной лет «сдавал» ей в аренду 14 автомобилей премиум-класса. При этом машины принадлежали самому главе ГСС, его родственникам и приближенным сотрудникам. В общей сложности обслуживание автопарка обошлось ИФК в 18 миллионов рублей.

Весной 2019 года Рубцов покинул все свои посты, а в декабре 2020 года улетел на срочное лечение в Латвии. Адвокаты обвиняемого настаивают, что тот не скрывается от следствия, а в Прибалтику уехал до возбуждения дела. Сейчас экс-глава ГСС живет и работает за границей. Правозащитники также настаивают, что уголовное преследование инициировали бывшие коллеги Рубцова по ИФК, испытывавшие к нему «личную неприязнь».