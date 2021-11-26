В Крыму завершилась акция «Сохраним лес»

В Крыму прошло финальное мероприятие акции «Сохраним лес». 26 ноября более 70 человек, в том числе, замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и руководитель АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко, высадили свыше 3000 саженцев ясеня в Симферопольском лесничестве.

«С каждым годом акция «Сохраним лес» привлекает все больше энтузиастов. Благодаря активности наших граждан в этом году удалось установить рекорд - высадить более 70 млн деревьев! Это почти в два раза больше, чем в прошлые годы. По традиции акцию поддержали все регионы России. Но особенно активно акция шла в регионах, пострадавших во время лесных пожаров летом этого года. Первыми лесовосстановительные работы начались в Якутии», — сказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, оценивая итоги акции. Вице-премьер отметила, что в мероприятиях по всей стране приняли участие 1 миллион 300 тысяч человек. «Надеюсь, что 2022 году лесовосстановительные мероприятия привлекут еще больше людей по всей стране», — заявила Абрамченко.

В мероприятиях по высадке деревьев, которые в том числе проходят в рамках инициатив нацпроекта «Экология», традиционно приняли участие все 85 регионов России. Всего на интерактивной карте проекта на сайте сохранимлес.рф в 2021 году было зарегистрировано свыше четырех тысяч точек высадок.

«2021 год наглядно показал, что акция «Сохраним лес» имеет огромный потенциал. Во-первых, в этом году нам удалось высадить более 70 миллионов деревьев – такую высокую планку мы «взяли» впервые. А всего за 3 года акции по всей стране было высажено уже свыше 150 миллионов деревьев. Во-вторых, в этом году в акции поучаствовали на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом. Выросло число участников из волонтерских организаций и корпоративных волонтеров. Все это говорит о том, что интерес к акции растет, ее роль в лесовосстановительной деятельности становится все более заметной, за 3 года нам удалось создать условия, при которых все больше людей могут внести свой вклад в заботу об экологии России», — заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко.

В этом году особый акцент был сделан на регионы, пострадавшие во время лесных пожаров летом 2021 года. Старт акции был дан в Якутии в августе. Там же — всего через неделю! — был высажен юбилейный, миллионный саженец. Не обошли стороной организаторы акции и Челябинскую область. Там саженцы в рамках акции «Сохраним лес» высадили у пострадавших поселков Джабык и Запасное, где раньше был уникальный сосновый бор, также погибший этим летом в пожаре. Масштабные мероприятия прошли и в Карелии, где пожаром летом было уничтожено 22 тысячи гектаров леса: благодаря усилиям местных жителей и сотрудников лесничеств там было высажено почти 100 000 саженцев.

В этом году в топ-5 регионов по количеству высаженных деревьев вошли Белгородская область, Ленинградская область, Тюменская область, Алтайский Край и Нижегородская область.

Кроме того, в этом году в рамках акции «Сохраним лес» была запущена новая инициатива «Дерево жизни»: молодые семьи, в которых появился малыш, будут получать уникальный подарок – сертификат, который дает возможность не только посадить дерево, но и назвать его в честь своего ребенка. Начиная со следующего года сертификаты на посадку деревьев будут вручаться семьям в ЗАГСах или в роддомах, как часть подарочного набора. Для того, чтобы принять участие в высадках, родителям будет нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции «Сохраним Лес» (сохранимлес.рф).

Акцию поддержала вице-спикер Государственной Думы, бывший Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. «Это замечательная инициатива, направленная, с одной стороны, на создание новых семейных традиций, укрепление связи поколений, а с другой — на воспитание в детях, да и во взрослых тоже, заботливого отношения к природе», — сказала она.

