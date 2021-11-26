В Латвии призвали ЕС и НАТО ответить на действия России в отношении Украины

Страны Европейского союза (ЕС) и НАТО должны дать ответ на провокационные действия России в отношении Украины. Об этом глава комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс заявил в интервью изданию Neatkariga.

По его мнению, Москва причастна к миграционному и энергетическому кризисам в Европе, которые являются «гибридной атакой» и реализуются «с благословения России, если не по ее инициативе». При этом депутат заявил об опасениях насчет того, что российская сторона вновь может «совершить серьезную ошибку» и ввести войска на территорию Украины.

Колс призвал Латвию и другие страны Евросоюза и НАТО оказать украинским властям дополнительную поддержку и помощь. В частности, он предложил ограничить доступ России к международному финансированию и обеспечить Киеву поставки вооружения.

«Кремль экспериментирует на нескольких "фронтах", чтобы увидеть, как далеко он может зайти без болезненного для него ответа. Это означает, что для Запада — в данном случае для нас, НАТО, ЕС — самой большой возможной ошибкой было бы вообще не реагировать на провокации России или реагировать медленно и мягко. В нашем распоряжении есть ряд эффективных инструментов», — подчеркнул парламентарий.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обратилась к странам ЕС с предложением ввести санкции против России за агрессию, которую та якобы проявляет в отношении Украины. По ее словам, сигналом к таким мерам может стать ухудшение ситуации на востоке республики и усугубление миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.