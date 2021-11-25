Меркель обвинила Россию в агрессии по отношению к Украине и настояла на санкциях

Ангела Меркель: страны ЕС должны ввести санкции против РФ за агрессию в отношении Украины

Страны Европейского союза (ЕС) должны ввести санкции против России за агрессию, которую та якобы проявляет в отношении Украины. Об этом заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, цитату приводит Reuters.

Политик считает, что ЕС следует приготовиться к тому, чтобы ввести антироссийские меры в любой момент. Сигналом к действию может стать ухудшение ситуации на востоке Украины и усугубление кризиса на границе Белоруссии с Польшей, настояла Меркель.

При этом врио канцлера считает, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Москве и Киеву следует оставаться открытыми для диалога.