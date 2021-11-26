Сотрудник «Макдоналдса» показал кишащий червями аппарат для розлива напитков

Сотрудник лондонского «Макдоналдса» выложил видео в TikTok, на котором показал кишащий червями аппарат для розлива напитков, и шокировал посетителей. На видео обратило внимание издание MyLondon.

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На кадрах, снятых на кухне, видно, как мертвые дождевые черви лежат на решетках для слива лишней жидкости. Ролик набрал почти 500 тысяч просмотров и множество комментариев. Один пользователь написал: «Я раньше часто ходил в этот "Макдоналдс", но больше ни ногой». «Никогда не ешьте в "Макдоналдсе" в Лондоне, если только вы не любите отравленные продукты», — добавила другая.

Представитель пресс-службы фастфуд-ресторана прокомментировал ситуацию MyLondon. «К сожалению, несколько недель назад нам стало известно о проблеме в канализации, обслуживающей станцию продажи напитков в нашем ресторане», — отметил он и добавил, что причина появления червей выявлена и устранена.

Ранее сообщалось, что пара молодых людей из английского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, обнаружила неприятную находку внутри бургера, который они купили в местном «Макдоналдсе». В еде оказался слизняк.