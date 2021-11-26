Сотрудник «Макдоналдса» показал кишащий червями аппарат для розлива напитков

Сотрудник лондонского «Макдоналдса» выложил видео в TikTok, на котором показал кишащий червями аппарат для розлива напитков, и шокировал посетителей. На видео обратило внимание издание MyLondon.
На кадрах, снятых на кухне, видно, как мертвые дождевые черви лежат на решетках для слива лишней жидкости. Ролик набрал почти 500 тысяч просмотров и множество комментариев. Один пользователь написал: «Я раньше часто ходил в этот "Макдоналдс", но больше ни ногой». «Никогда не ешьте в "Макдоналдсе" в Лондоне, если только вы не любите отравленные продукты», — добавила другая.
Представитель пресс-службы фастфуд-ресторана прокомментировал ситуацию MyLondon. «К сожалению, несколько недель назад нам стало известно о проблеме в канализации, обслуживающей станцию продажи напитков в нашем ресторане», — отметил он и добавил, что причина появления червей выявлена и устранена.
Ранее сообщалось, что пара молодых людей из английского города Сток-он-Трент, графство Стаффордшир, обнаружила неприятную находку внутри бургера, который они купили в местном «Макдоналдсе». В еде оказался слизняк.