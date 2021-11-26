Раскрыты подробности о незаконном грузе пойманного со стрельбой водителя BMW

В машине уходившего от полицейской погони на МКАД водителя BMW нашли 6 кг мефедрона

У водителя BMW, задержанного полицейскими после погони со стрельбой на МКАД, нашли шесть килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, предположительно, речь идет о партии мефедрона.

26 ноября на внутренней стороне МКАД сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, но 23-летний водитель резко нажал на педаль газа. Пытаясь скрыться, он врезался в несколько автомобилей. Силовики заблокировали его BMW, нарушителя задержали. Он был ранен.

В МВД добавили, что у мужчины нашли крупную партию наркотиков.

