Отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы

Приобретенный в интернет-магазине наряд вызвал у покупательницы недоумение из-за отличия заявленного на фото в сети товара от реальности. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание в Daily Star.

Пользовательница соцсети Хлоя (Chloe) рассказала историю о своем неудачном шопинге на сайте популярного бренда PrettyLittleThing. Так, девушка заказала себе атласное корсетное платье фиолетового цвета из премиальной коллекции. Его стоимость, по словам героини материала, составляет 98 фунтов стерлингов (9 835 рублей).

Женщина засняла себя во время примерки полученной вещи: видно, что верхняя часть платья плотно прилегает к ее телу, тогда как нижняя оказалась велика. Кроме того, из-за некачественного и мятого материала образ выглядит небрежно. «Я заказала это из смехотворно дорогой линейки PLT Premium. Качество тут явно не лучше, а на этикетке даже написано, что цвет может потускнеть. Я не понимаю, за что я отдала 98 фунтов стерлингов», — высказалась Хлои на кадрах ролика.

Публикация стала вирусной и набрала 216 тысяч просмотров и больше 32 тысяч лайков. Пользователи сети принялись критиковать бренд в комментариях. «Сестренка, оформи возврат, этот наряд точно не стоит таких денег», «Мне кажется, что юбка выглядит немного дешевой», «98 фунтов стерлингов? Этот материал выглядит дешево, какая чепуха», «PLT никогда не отличались хорошим качеством», — писали они.

В сентябре блогерша из Лондона Чесси Кинг показала купленное онлайн платье и рассмешила подписчиков. На размещенных в сети кадрах она продемонстрировала свой новый наряд: зеленое платье длины миди с высоким разрезом на бедре и вырезами, которые полностью обнажают грудь девушки. В описании к посту покупательница объяснила, что вещь, которую она примерила на фото — на самом деле не платье, а юбка.