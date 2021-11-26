На Кубани отчим замаскировал убийство 6-летнего пасынка под несчастный случай

В Тимашевске Краснодарского края задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 6-летнего пасынка. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, вечером 24 ноября мужчина находился дома с пасынком и своим годовалым ребенком. Он толкнул мальчика, из-за чего тот заплакал. Слезы ребенка разозлили отчима. В наказание он закрыл ему нос и рот руками, через некоторое время мальчик потерял сознание. Увидев, что он не двигается, отчим вызвал скорую. Врачам мужчина сказал, что пасынок перестал подавать признаки жизни после того, как упал с лестницы и ударился головой. Спасти ребенка медикам не удалось.

Данные экспертизы опровергли версию отчима. Кубанские следователи выяснили, что мальчик умер насильственной смертью. Мужчина долго отрицал свою причастность к убийству и пытался выдать его за несчастный случай, однако в результате общения со следователями раскрыл детали произошедшего и признался в преступлении.

Возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В отношении мужчины будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следователи изучат условия жизни и воспитания детей в этой семье.

