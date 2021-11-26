На девочку в Москве напал выпущенный из тюрьмы педофил-рецидивист

В Москве задержали мужчину, напавшего на школьницу в лифте дома на Кантемировской улице, он оказался педофилом-рецидивистом, недавно освободившемся из тюрьмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина 21 ноября зашел в подъезд за ученицей средней школы, в лифте он схватил ее и насильно вывел на лестницу между этажами, а там попытался надругаться.

Задержанный 42-летний Дмитрий Грушнов был неоднократно судим за педофилию. Впервые его арестовали в 1997 году за покушение на изнасилование. Он получил два года колонии, отсидел и сразу после освобождения его вновь поймали за ограбление и попытку изнасилования несовершеннолетней. После отбытия очередного срока Грушнов устроился на работу в детскую поликлинику. Он несколько раз нападал на подростков в подъездах, обшаривал их и ничего не брал, однако его осудили за ограбления.

В октябре Кинешемский городской суд смягчил Грушнову наказание за хорошее поведение. Из колонии строгого режима его перевели на исправительные работы в Московскую область. В выходные рецидивист уехал в столицу и напал на школьницу.

Его опять арестовали за развратные действия в отношении несовершеннолетней.