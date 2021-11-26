Пилота заподозрили в загадочном исчезновении и убийстве пожилых туристов

Пилота авиакомпании Jetstar заподозрили в убийстве после загадочного исчезновения двух пожилых туристов в Австралии. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что 55-летнего Грегори Линна (Gregory Lynn) взяли под стражу как подозреваемого в убийстве 74-летнего Рассела Хилла (Russell Hill) и 73-летней Кэрол Клэй (Carol Clay). Путешественники пропали в марте 2020 года — последний раз их видели в долине Воннангатта на северо-востоке штата Виктория.

Вскоре полиция обнаружила сгоревший автомобиль Toyota Landcruiser, принадлежавший Хиллу. По данным с камер видеонаблюдения, в этом же районе находилась машина марки Nissan, которой управлял сам Линн. Мужчину арестовали в понедельник, 22 ноября. В пятницу, 25 ноября, он предстанет перед судом. Подробности расследования не раскрываются.

Ранее в ноябре стало известно, что две российские туристки, отдыхавшие на турецком курорте в Аланье, перестали выходить на связь с родными. По словам родственников пропавших Анастасии и Лианы, первое время девушки регулярно общались с близкими, однако в течение последних трех дней они не отвечают на звонки и сообщения.