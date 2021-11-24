Две россиянки отправились на отдых в Турцию и исчезли

Две российские туристки бесследно исчезли во время отдыха на турецком курорте Аланья

Две российские туристки, отдыхавшие на турецком курорте в Аланье, перестали выходить на связь с родными. О бесследном исчезновении россиянок сообщили их семьи в закрытой группе «Русские в Анталии» в Facebook.

Так, по словам родственников пропавших Анастасии и Лианы, первое время девушки регулярно общались с близкими, однако в течение последних трех дней они не отвечают на звонки и сообщения. При этом у одной из них отключен телефон.

К публикации авторы также прикрепили снимки пропавших. «Если кто увидит или знает девушку на фото, за любую информацию будем благодарны, мама с ума сходит», — отметили в посте.

В заключение уточняются, что родители уже обратились в полицию Турции, а также российское консульство. Им оказывают помощь в поиске туристок.

В сентябре американка загадочно исчезла в день запланированного путешествия с возлюбленным. 42-летняя жительница Северной Каролины Джессика Лоуренс собиралась в отпуск с парнем Майклом Брейбоем, однако в день поездки она вышла из квартиры и пропала. Хозяйка съемных апартаментов отметила, что позже на стенах и занавесках она обнаружила красные пятна. В итоге парня исчезнувшей американки объявили в розыск.