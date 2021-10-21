Американка загадочно исчезла в день долгожданного путешествия со своим парнем

В США полиция почти месяц ищет женщину, которая загадочно исчезла в день запланированного путешествия в Пембрук. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 42-летняя жительница Северной Каролины Джессика Лоуренс (Jessica Lawrence) собиралась в долгожданный отпуск вместе со своим парнем Майклом Брейбоем (Michael Brayboy).

В последний раз американку видели 26 сентября выходящей из съемных апартаментов в городе Сейнт Полс. Спустя некоторое время о ней забеспокоилась хозяйка квартиры, так как Лоуренс вовремя не внесла арендную плату, — тогда собственница пришла проверить ее вместе с соседкой.

«На стенах и занавесках были красные пятна. Еще мы нашли окровавленный носок на полу», — описала увиденное хозяйка квартиры. 12 октября женщину объявили без вести пропавшей, сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Вскоре полиция выяснила, что ее партнер был судим за преступление сексуального характера и провел в тюрьме около 20 лет. Брейбою предъявили обвинении в исчезновении американки, он объявлен в розыск.

Ранее в октябре 4-летняя девочка пропала из палатки во время семейного путешествия. Инцидент произошел в туристическом кемпинге в 50 километрах от города Карнарвон на западе страны. Полиция организовала масштабную поисково-спасательную операцию — часть людей обыскивали береговую линию, другие опрашивали местных жителей.