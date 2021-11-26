В Москве полицейские со стрельбой задержали водителя BMW с партией наркотиков

В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой за водителем BMW с партией наркотиков

В Москве полицейские после погони со стрельбой задержали водителя BMW, у которого в салоне нашли крупную партию наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, на внутренней стороне МКАД сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, однако находившийся за рулем мужчина резко нажал на педаль газа. Водитель, пытаясь скрыться, врезался в несколько автомобилей.

Полицейские устроили погоню, во время которой применили табельное оружие и несколько раз выстрелили, чтобы вынудить нарушителя остановиться. На 35-м километре Симферопольского шоссе силовики заблокировали BMW. Водитель был ранен, его задержали. В салоне обнаружили три крупных свертка с белым порошкообразным веществом.

Выяснилось, что задержанному 23 года. Сейчас он в больнице, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. В его машине находилось шесть килограммов, предположительно, мефедрона.