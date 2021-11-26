Российское «Просвещение» решило продаться

Крупнейшее российское издательство на рынке школьных учебников «Просвещение» решило продать часть акций на бирже через процедуру IPO (первичного публичного размещения), пишет РБК со ссылкой на источник.

В то же время глава группы «Просвещение» Михаил Кожевников назвал IPO «одним из возможных вариантов развития», который будет заложен в разрабатываемую стратегию компании, рассчитанную до 2030 года. Ожидается, что она будет представлена в первом квартале 2022-го.

Предполагается, что в этом случае на свободную продажу будет выставлено около 10 процентов акций «Просвещения». При этом действующие собственники сохранят свои позиции и не собираются выходить из капитала группы, а привлеченные средства будут направлены на развитие.

Нынешняя попытка выйти на IPO станет для «Просвещения» второй. О первой сообщалось в 2017 году, однако планы в итоге были отложены из-за «экономической и геополитической ситуации в мире». В мае 2021 года акционерами компании стали Сбер, ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), выкупившие по 25 процентов акций. Общая оценка компании при этом составила 108 миллиардов рублей.

