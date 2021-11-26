В Сочи начались переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

В Сочи начались переговоры президентов России и Азербайджана и премьера Армении

В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает ТАСС.

По словам Путина, цель переговоров состоит в том, чтобы создать условия для возрождения Нагорного Карабаха. Он счел позитивным тот факт, что в Карабахе не ведутся полномасштабные боевые действия, хотя случаются отдельные инциденты. Путин добавил, что Россия, Азербайджан и Армения должны стремиться к укреплению связей, а не к разрушению.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м стороны заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Через несколько недель, 9 ноября, лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. Баку вернул под свой контроль часть потерянных территорий.