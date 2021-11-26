Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

В московских аэропортах в пятницу, 26 ноября, были задержаны и отменены в общей сложности 30 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что по информации на 09:00 по московскому времени в аэропорту Внуково было задержано четыре рейса и отменено еще три вылета, в аэропорту Шереметьево задержаны пять рейсов, отменены девять, а в Домодедово задержаны девять рейсов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее 24 ноября сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада отменили и задержали более 20 рейсов. Так, в Шереметьево задержаны три рейса, в Домодедово было задержано 13 рейсов и отменено еще два вылета, а во Внуково задержаны три рейса, отменены еще два.

