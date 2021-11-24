В аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов

Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада. О массовых задержках сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что ?по информации на 19:20 по московскому времени? в аэропорту Домодедово было задержано 13 рейсов и отменено еще два вылета, в аэропорту Внуково задержаны три рейса, отменены два, а в аэропорту Шереметьево задержаны три рейса.

Ранее 24 ноября сообщалось, что в Москве из-за снегопада образовались десятибалльные пробки. Как отметил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале, метель в столице сохранится до конца суток. При этом местами ожидаются порывы ветров до 17 метров в секунду, а до конца дня может выпасть около трех сантиметров снега.