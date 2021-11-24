В Москве зафиксировали десятибалльные пробки

В Москве из-за снегопада образовались десятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Большая транспортная загруженность наблюдается на центральных улицах столицы, Третьем транспортном кольце и МКАДе. Согласно данным сервиса, на дорогах Москвы зафиксировано множество ДТП.

Метель в столице сохранится до конца суток, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале. Местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. До конца дня может выпасть до трех сантиметров снега, городские службы подметают улицы и выборочно обрабатывают противогололедной смесью.

Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», в Москве наблюдается туман и снегопад, который будет идти до утра четверга, 25 ноября. Ночью 24 ноября температура опустится до минус 6 градусов.

Ранее сообщалось, что власти столицы Еврейского автономного округа Биробиджана ввели режим ЧС в связи с сильными снегопадами в городе. Мэр города Александр Головатый объяснил, что решение было принято по итогам совещания, на котором присутствовали начальники управляющих компаний, коммунальные предприятия, перевозчики и представители управления ЖКХ.