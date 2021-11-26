На популярном чеченском курорте появится новый отель

В Чечне на популярном горнолыжном курорте Ведучи» планируется построить отель на 200 номеров. Об этом сообщает ТАСС.

Отель, предположительно, заработает в 2023 году, в ближайших планах курорта открыть банный комплекс с бассейнами. Как рассказал министр по туризму региона Муслим Байтазиев, власти республики надеются запустить его до конца года.

«Также планируется строительство отеля на 200 номеров, который позволит больше гостей принимать в кластере. Срок реализации проекта — 2023 год, потому что именно на это время приходится финальная стадия реализации горнолыжного курорта. Сейчас курорт в совокупности обладает порядка 250 койко-местам», – отметил он.

Горнолыжный курорт в Чечне открылся в январе 2018 года. Сейчас на его территории работают канатная дорога длиной более 800 метров и трасса для начинающих лыжников протяженностью около 1 километра, также есть искусственная трасса для круглогодичного катания.