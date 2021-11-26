Мадонна разозлилась на Instagram за удаление фото с голой грудью и вернула кадры

Американская певица Мадонна раскритиковала политику Instagram, запрещающую публиковать фотографии обнаженных женских сосков, и вновь разместила снимки в откровенных образах. Пост появился на ее странице в социальной сети.

Первоначально 63-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых она случайно оголила грудь, позируя на кровати с плетью в руках в кружевном нижнем белье, сетчатых колготках, а также лаковых туфлях на каблуках. Известно, что модераторы без предупреждения удалили ее публикацию, поскольку она нарушила правила платформы.

Поп-исполнительница, в свою очередь, вернула фото, прикрыв обнаженный бюст эмоджи в виде красного сердца. «Я вновь публикую фото, которые Instagram снес без уведомления, так как на них видна часть моего соска. Меня удивляет, что мы до сих пор следуем культуре, которая разрешает показывать каждый дюйм женского тела за исключением соска», — написала разозленная артистка.

Помимо этого, в посте Мадонна возмутилась тем фактом, что снимки мужских сосков не запрещены правилами Instagram. «Благодарю за то, что мне удалось сохранить свое здравомыслие в течение четырех десятилетий цензуры, сексизма, эйджизма и мизогинии», — заключила она.

Героиня материала не в первый раз удивляет общественность своим поведением. В октябре она задрала юбку во время эфира шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Обсуждая продвижение документального фильма, посвященного ее концертному туру Madame X, Мадонна заявила, что рассчитывает нарушить покой публики, после чего развернулась спиной к камерам и продемонстрировала нижнее белье.