Российско-армянский миллиардер заговорил о карьере уборщика

Российско-армянский миллиардер, бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» (ныне — Sberbank CIB) Рубен Варданян в интервью РБК заговорил о желании строить политическую карьеру на родине и приносить пользу армянскому народу в любой роли, в том числе и в виде уборщика.

«Все, что я говорю, я всегда говорю, если та элита, которая консолидируется и вместе посчитает, что это правильное решение, чтобы был я, либо другой, любое решение возможно, потому что я готов быть и сапожником для моей нации, и уборщиком, и руководителем», — сказал Варданян, отвечая на вопрос, готов ли он стать президентом Армении.

По его словам, страна в настоящее время находится в очень тяжелом положении, и стоит вопрос о сохранении ее независимости. «Сейчас хотеть руководить страной в сегодняшнем состоянии, с точки зрения обычного армянского общества, что «он хочет быть руководителем страны», это надо быть алогичным человеком», — отметил бизнесмен.

Рубен Варданян получил известность в качестве сооснователя, руководителя и акционера «Тройки Диалог» — одной из первых российских инвестиционно-брокерских компаний, созданной в 1991 году. В 2019-м власти Евросоюза проводили предварительное расследование в отношении компании по подозрению в отмывании денег через сеть офшорных структур, однако не нашли достаточно доказательств для официального разбирательства.

К тому времени «Тройка Диалог» прекратила существование в прежнем виде, став инвестиционно-банковским подразделением выкупившего ее Сбербанка. Состояние Варданяна оценивается примерно в один миллиард долларов.