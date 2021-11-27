Диетолог предупредила об опасности белого хлеба

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде ежедневного употребления белого хлеба. Его слова приводит «Москва 24».

По ее словам, если в хлебе содержится белая мука, вода и дрожжи, он становится, «по сути, сахаром». «Когда мы его съели, у нас повысился уровень глюкозы, инсулин, какое-то время мы чувствуем прилив энергии, потом резко появляется усталость, раздражительность», — пояснила она.

Соломатина предупредила, что это может привести к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса. Он посоветовала не злоупотреблять белым хлебом.

Также специалист назвала белый хлеб десертом, а не продукт питания. Она порекомендовала обратить внимание на цельнозерновой и ржаной хлеб.

Ранее сообщалось, что австралийский диетолог Сара Ди Лоренцо назвала несколько способов похудеть, не отказываясь при этом от алкоголя. По ее мнению, важно понимать, сколько калорий содержится в разных алкогольных напитках.

